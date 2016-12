20:14 Per ora niente cassa integrazione

Fino al pronunciamento del Riesame sul ricorso contro l'ultimo provvedimento giudiziario, l'Ilva non ricorrerà alla Cassa integrazione annunciata nei confronti di 1.942 operai dell'area a freddo, che usufruiranno delle ferie o comunque rimarranno a carico dell'azienda. Lo ha detto ai sindacati il dirigente del Personale Enrico Martino.

18:28 Squinzi: "A rischio l'industria pesante in Italia"

Quella dell'Ilva "è una situazione di estrema gravità, perche' sulla base di ciò che succederà si giocherà il futuro dell'industria pesante in Italia". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, secondo il quale "l'Italia rischia di uscire dal novero dei paesi industriali avanzati".

18:07 Clini: "Acerra è un precedente"

"Quello di Acerra è un precedente". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, a proposito di un provvedimento che consenta la riapertura dell'azienda. Tra le ipotesi che circolano un provvedimento che potrebbe definire l'area dell'Ilva sito di interesse strategico nazionale e consentire di proseguire la produzione nonostante il sequestro.

18:06 Napolitano vede Monti

Nel corso dell'incontro al Quirinale, secondo quanto si apprende, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il premier Mario Monti hanno esaminato le complesse questioni che la vicenda Ilva solleva anche in vista del prossimo Cdm dove potrebbe essere presentato un decreto legge.

17:21 Giovedì dal governo "proposte concrete"

Al tavolo di giovedì sull'Ilva il governo presenterà "proposte precise": "l'obiettivo - spiega il sottosegretario allo Sviluppo economico, Claudio De Vincenti - è riprendere a lavorare". Con i ministri Clini e Passera, sottolinea De Vincenti, "si sta lavorando agli strumenti necessari per garantire il futuro produttivo e occupazionale compatibile con la tutela dell'ambiente e della salute".

17:12 Taranto, riattivati i badge

L'Ilva di Taranto ha riabilitato i badge ai lavoratori dell'area a freddo, disattivati ieri contestualmente all'annuncio che gli impianti sarebbero stati chiusi. La riattivazione c'è stata nonostante l'attività nell'area resti in gran parte sospesa.

16:50 Renzi: "L'Ilva simbolo del fallimento delle politiche industriali"

"Spiace dirlo, ma l'Ilva è il simbolo più forte del fallimento delle politiche industriali di un'intera generazione di politici e di ministri". Lo ha scritto su twitter Matteo Renzi.

16:42 Il vescovo di Taranto: "Lo stato non lasci sola la città"

"L'iniziativa dello Stato sia chiara. Dobbiamo cercare una soluzione negoziata per tutti. In questo momento i tarantini non possono essere lasciati da soli". A dirlo a Radio Vaticana è il vescovo di Taranto, Filippo Santoro. "Sono preoccupato - spiega il prelato - per questo braccio di ferro tra la magistratura e l'impresa. L'iniziativa è nelle mani dello Stato. Allo Stato fa capo la magistratura, allo Stato fa capo il governo e allo Stato deve rispondere anche l'impresa. Serve una mediazione saggia che salvaguardi i posti di lavoro e accolga almeno le fondamentali indicazioni della magistratura". Agli operai, invece, il vescovo dice "di non abbandonarsi alla disperazione, allo sconforto o ad atti estremi. Siate solidali e non chiudetevi nel risentimento. Difendete il vostro posto di lavoro ma ricercate una soluzione che permetta anche gli interventi in difesa della vita e della salute".

16:40 Sospeso lo sciopero nel Frusinate

I settanta lavoratori dell'Ilva di Patrica, nel Frusinate, saranno a Roma giovedì a manifestare con i colleghi di Taranto. Lo ha reso noto la Fiom di Frosinone spiegando che, per ora, l'annunciato sciopero contro il piano di ridimensionamento dell'impianto ciociaro è sospeso in attesa di vedere che cosà accadrà giovedì quando si svolgerà l'incontro con il governo.

16:04 Impianti chiusi fino alla decisione del Riesame

L'Ilva ha avviato al Tribunale del Riesame il ricorso contro l'ultimo intervento della magistratura: fino al suo pronunciamento gli impianti di Taranto rimarranno chiusi. Lo ha deciso il Cda della società. "Spero in un pronunciamento rapido, entro pochi giorni", spiega il presidente dell'Ilva, Bruno Ferrante.

15:45 Ilva, Bersani: "il governo intervenga"

"Siamo di fronte a un passaggio drammatico: da un lato si ferma la siderurgia italiana, dall'altro in tutta Europa vale l'Aia come autorizzazione. Sono preoccupatissimo perché l'Europa si chiede come funzione in Italia, se un'autorizzazione vale o no. Spero che governo trovi giovedì una soluzione". Così Pier Luigi Bersani sulla chiusura dell'Ilva.

15:32 Camusso: "Governo faccia cambiare idea a Ilva"

La scelta dei vertici dell'Ilva di chiudere "è sbagliata e credo che il governo gliela debba far cambiare". Lo ha sostenuto il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, intervistata da TgCom24. "Abbiamo tutti la responsabilità di scegliere rapidamente la strada giusta per l'Ilva", ha aggiunto. Secondo la leader della Cgil l'impianto "deve restare in marcia" per essere risanato. "Per risanare anche la città e un quartiere - ha poi sostenuto - non bisogna spegnere i riflettori, ma servono bonifiche, investimenti e cambiamenti. Per questo una soluzione che preveda il futuro di quella azienda, è anche una soluzione che mette in coerenza salute e lavoro".

15:29 Il sindaco di Taranto a tgcom24: "Pronto a rispondere di ogni mia azione"

"Non ho ricevuto ancora nulla. Ho fatto un esposto alla magistratura a maggio e delle ordinanze e il Tar mi ha detto che il Comune non ha competenze in materia. Quando sarà il momento, serenamente risponderò. Sono pronto a rispondere di ogni mia azione al servizio della città, documenti alla mano". Lo ha detto il sindaco di Taranto, Ippazio Stefano, a Tgcom24.

15:24 Assemblea permanente all'Ilva di Genova

I metalmeccanici dello stabilimento di Genova, arrivati allo stabilimento dopo aver bloccato il casello Genova Est, si sono riuniti in assemblea permanente nella sala mensa.

14:27 Accertamenti Gdf su vecchia Aia

La Procura della Repubblica di Taranto ha delegato la Guardia di finanza ad eseguire accertamenti a Bari e a Roma in relazione al via libera alla vecchia Autorizzazione integrata ambientale (Aia) rilasciata il 4 agosto 2011 all'Ilva di Taranto, poi riesaminata e approvata alcune settimane fa. Lo si è appreso da fonti giudiziarie.

Ultimo aggiornamento 20:14