foto Ansa Correlati L'Ilva chiude lo stabilimento di Taranto

L'ordinanza di arresto dei vertici

L'Ilva rischia la chiusura definitiva

Ferrante: "Pronti a fermare la produzione"

Cassa integrazione per 2mila operai 18:30 - Nuova bufera sull'Ilva: gli uomini della Guardia di Finanza hanno eseguito una serie di arresti a Taranto e in altre regioni nei riguardi dei vertici della società e di politici e funzionari pubblici. Diversi i sequestri ad opera dei militari. Le ordinanze di custodia cautelare, emesse dal gip di Taranto, chiamerebbero nuovamente in causa la famiglia Riva, e anche funzionari e politici di enti locali pugliesi.

Sono sette le persone destinatarie di provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Taranto. Tre persone sono in carcere e quattro agli arresti domiciliari, accusate a vario titolo di associazione per delinquere, disastro ambientale e concussione. Tra loro c'è anche l'ex assessore all'Ambiente della Provincia di Taranto, Michele Conserva, che è agli arresti domiciliari. Conserva si è dimesso circa due mesi fa dall'incarico.



Anche Fabio Riva tra gli arrestati

In carcere sono finiti Fabio Riva, amministratore delegato dell'Ilva e vicepresidente di Riva Group, Luigi Capogrosso, ex direttore dello stabilimento, e l'ex consulente Girolamo Archinà. Proprio Archinà era stato 'licenziato' tre mesi fa dall'azienda dopo che, dall'inchiesta per disastro ambientale, era emerso un episodio di presunta corruzione che coinvolgeva l'ex rettore del Politecnico di Taranto, Lorenzo Liberti, al quale Archinà avrebbe consegnato una busta contenente la somma di 10mila euro in cambio di una perizia addomesticata sull'inquinamento dell'Ilva. Proprio Liberti è finito ai domiciliari, con Emilio Riva, presidente della capogruppo della Riva Fire, l'ingegner Carmelo Dellisanti della Promed Engineering e Conserva.



Indagato Ferrante: "Non rinuncio a presidenza"

Anche il presidente dell'Ilva, Bruno Ferrante, e il direttore generale dell'azienda, Adolfo Buffo, sono coinvolti nell'inchiesta che ha portato all'emissione di sette ordinanze di custodia cautelare e al sequestro dei prodotti finiti/semilavorati. I due dirigenti hanno ricevuto altrettanti avvisi di garanzia. Ma Ferrante annuncia: "Non ho alcuna intenzione di rinunciare all'incarico di presidente dell'Ilva. Le contestazioni che mi sono state rivolte dal Pm di Taranto appaiono inconsistenti e strumentali''.



Gip: "Costanti contatti vertice Ilva con Vendola"

Dalle nuove indagini sull'Ilva emergono "numerosi e costanti contatti di Girolamo Archinà, direttamente, e di Fabio Riva, indirettamente, con vari esponenti politici tra cui il governatore della Puglia Nichi Vendola". E' quanto scrive il gip di Taranto nell'ordinanza di custodia cautelare per i vertici dell'Ilva.



Pressioni per ottenere autorizzazioni ambientali

Sotto la lente degli investigatori una serie di pressioni che l'Ilva avrebbe effettuato sulle pubbliche amministrazioni per ottenere provvedimenti a suo favore e ridimensionare gli effetti delle autorizzazioni ambientali. I provvedimenti sono legati anche ad una inchiesta, parallela a quella per disastro ambientale che il 26 luglio scorso ha portato al sequestro degli impianti dell'area a caldo del Siderurgico. Questa indagine è stata denominata "Environment Sold Out" (Ambiente svenduto).



Sequestrata merce sulla banchina del porto di Taranto

Nell'ambito dell'inchiesta, i militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato anche tutto il prodotto finito giacente sulle banchine del porto di Taranto utilizzate dall'Ilva. Si tratta di un sequestro preventivo chiesto e ottenuto dalla Procura della Repubblica della città pugliese; in questo modo la merce non potrà essere commercializzata.