foto Olycom 16:06 - "Scrivo sempre ma non mi rispondono mai", così Michele Misseri a "Domenica Live" dove sono stati proposti alcuni stralci delle 49 lettere, appena acquisite agli atti del processo, che l'uomo ha scritto a Cosima e Sabrina, rispettivamente moglie e figlia, in quest'ultimo anno, per chiedere perdono e per ribadire, ogni volta, la sua colpevolezza, senza mai avere risposta. Dura la replica di Concetta Serrano, mamma di Sarah, "sono parole suggerite".

"Non sono autentiche e poi esistono una serie di riscontri che incolpano Sabrina e Cosima" ha spiegato Concetta Serrano, ospite di Barbara d’Urso, dopo aver ascoltato le parole del cognato. Alla conduttrice che le chiede a chi si riferisca Concetta risponde: "Non so che frequenta lui, sicuramente non le scrive e non le pensa lui".



Perché non parla con noi? Noi ci siamo sempre in udienza come c’è lui, scrive tanto ma non parla mai. Lo sa che racconta frottole e forse lo fa perché lui non è più utile a nessuno, né alla sua famiglia, né alla mia- Ha avuto un momento di coscienza quando ha accusato la figlia ma poi si è rinchiuso dentro se stesso”



Spesso nelle sue lettere Misseri fa riferimento a Sarah e alla sua famiglia. Come in queste pagine, scritte a Sabrina il 19 dicembre 2011:

"Gli inquirenti hanno sbagliato tutto però per non fare brutta figura non vogliono ammettere di avere sbagliato e vogliono andare avanti col sogno del fioraio…solo il mio sogno non si avvererà mai…perché l’altra notte ho sognato l’angelo biondo – io lo chiamo così perché Concetta non vuole che la nomino col suo nome, Sarah, …l’ho sognata , c’era tanta nebbia e mi diceva: zio, la verità secondo me non arriverà mai".



Così scrive il 2 febbraio scorso, dopo la deposizione del fratello e della mamma di Sarah:

"All’udienza sono rimasto male per quello che ha dichiarato Claudio, io volevo gridare ma non potevo intervenire…e anche quello che ha dichiarato Concetta non è niente vero…per questo io non chiedo perdono perché Concetta non vuole credere che io ho distrutto tante famiglie e io chiederò perdono quando Concetta mi crederà… e solo allora l’angelo biondo riposerà in pace".



Queste le sue riflessioni del 6 maggio:

"E’ molto triste la vecchiaia, dovevo stare bene e invece ho combinato un grande crimine che non potrò mai dimenticare… per l’angelo biondo e anche per te e la mamma perché solo io posso sapere che siete innocenti".



Poi, ancora, un riferimento a Concetta, (2 giugno 2012) :

"Ho bisogno di parlare con mamma Concetta solo che devo riflettere quando lo farò".



Il primo luglio scrive alla moglie:

"Cara Mimina, i rimorsi sono quelli che mi stanno facendo soffrire …io chiedo perdono sia a te, sia a Sabrina e anche a mamma Concetta, anche se non mi vuole credere…io lo faccio per l’angelo biondo, per farla riposare in pace. Chiedo perdono a tutti i parenti dell’angelo biondo. Perdonatemi, nella vita tutti possono sbagliare, certo io ho fatto uno sbaglio molto brutto".



E quindici giorni dopo scrive:

"Sento ancora la voce dell’angelo biondo che quando veniva alla metà dello scivolo del garage …io rimpiango il passato perché non riesco a capire perché ho fatto tutto questo"



Poi, ancora, si rivolge a Sabrina (5/8/2012):

"Per la gente di tutto il mondo sei un’assassina, è assurdo perchè tu quell’angelo biondo non avresti toccato nemmeno un capello".



Dopo aver deciso di non rispondere alle domande dei pm fa recapitare un’ultima lettera alla figlia (11/11/2012)

"Avevo deciso di non scriverti più perché ti ho colpito ancora per non aver parlato al mio interrogatorio…mi devi perdonare ma non ero pronto quel giorno".