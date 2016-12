foto Splash News

17:37

- La Procura di Taranto ha espresso parere negativo sulla richiesta di dissequestro avanzata dall'Ilva per gli impianti dell'area a caldo, sigillati dal 26 luglio. Il parere motivato è stato depositato alla cancelleria del gip Patrizia Todisco, che potrebbe decidere in settimana come procedere al riguardo.