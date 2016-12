Taranto, l'Ilva rischia la chiusura definitiva

foto Ansa Correlati Ferrante: "L'Ilva potrebbe chiudere il 14/12" 18:30 - L'Ilva di Taranto rischia la chiusura definitiva. Lo dice il presidente Bruno Ferrante. Nell'istanza di dissequestro degli impianti dell'area a caldo presentata dall'azienda si legge: "L'ovvia insostenibilità economico-finanziaria delle condizioni di esercizio condurrebbe inevitabilmente alla definitiva cessazione dell'attività produttiva e alla chiusura del polo produttivo". - L'Ilva di Taranto rischia la chiusura definitiva. Lo dice il presidente Bruno Ferrante. Nell'istanza di dissequestro degli impianti dell'area a caldo presentata dall'azienda si legge: "L'ovvia insostenibilità economico-finanziaria delle condizioni di esercizio condurrebbe inevitabilmente alla definitiva cessazione dell'attività produttiva e alla chiusura del polo produttivo".

"L'unico modo per far fronte a tale impegno - scrive l'Ilva - consiste nell'attuazione effettiva del decreto di revisione dell'Aia: vale a dire l'attuazione non solo di quella parte delle novellate disposizioni, recante limiti e disposizioni più stringenti di quelle approvate nell'agosto 2011, bensì dell'autorizzazione all'esercizio nel suo pieno (e ovvio) significato giuridico, cui quelle disposizioni sono appunto strumentali".



Ma la Procura è irremovibile e sulla riapertura degli impianti è pronta a dire di no. Sarà negativo infatti, secondo indiscrezioni, il parere della Procura della Repubblica di Taranto sull'istanza di dissequestro degli impianti dell'area a caldo dell'Ilva presentata ieri dai legali dell'azienda. Per questo motivo, la decisione sull'istanza di dissequestro non sarà presa dalla Procura ma dal gip del Tribunale, al quale gli stessi pm "gireranno" il parere negativo motivato.