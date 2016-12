foto Dal Web

10:16

- E' stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Taranto il presunto killer di Alessio Marinelli, di 19 anni, il pugile morto domenica mattina, poche ore dopo essere stato gravemente ferito con sette colpi di pistola in un agguato avvenuto in piazza Principe di Piemonte, a Grottaglie. Gli inquirenti non hanno ancora reso noto il nome dell'arrestato nè il movente dell'omicidio.