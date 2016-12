foto Splash News

- Da domani cominciano le ferie forzate per 500 operai dell'Ilva di Taranto: sono gli addetti del reparto Produzione lamiere 2, a cui si aggiungeranno da mercoledì quelli del Tubificio 2. Si tratta di lavoratori dell'area a freddo che rientrano tra quelli, 1.940 in tutto, per cui si è chiesta la cassa integrazione ordinaria per crisi di mercato e mancanza di ordini. Nessun accordo è stato raggiunto con i sindacati sul ricorso agli ammortizzatori sociali.