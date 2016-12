Taranto, pugile 19enne ucciso in un agguato Arrestato il killer, l'omicidio per vendetta

foto Dal Web 13:45 - Un giovane di 19 anni, Alessio Marinelli, è morto in ospedale dopo essere stato ferito con colpi di pistola in un agguato a Grottaglie, nel Tarantino. L'uomo, pugile della polisportiva "Vivere solidale", è stato inutilmente sottoposto a un intervento chirurgico. Marinelli è stato avvicinato da un 37enne, Vincenzo Venza, che ha agito per una vendetta. - Un giovane di 19 anni, Alessio Marinelli, è morto in ospedale dopo essere stato ferito con colpi di pistola in un agguato a Grottaglie, nel Tarantino. L'uomo, pugile della polisportiva "Vivere solidale", è stato inutilmente sottoposto a un intervento chirurgico. Marinelli è stato avvicinato da un 37enne, Vincenzo Venza, che ha agito per una vendetta.

L'agguato in una piazza affollata

Diversi testimoni hanno assistito all'agguato, compiuto in una piazza affollata.



Colpito da una pioggia di proiettili

Diversi i proiettili sparati contro la vittima. Il giovane pugile è rimasto ferito alla testa, ad un braccio, all'addome e alla gamba sinistra, dove i colpi hanno raggiunto l'arteria femorale. Particolarmente gravi sono risultate le ferite all'addome e a una coscia. Le condizioni del 19enne erano già disperate quando è stato sottoposto ad intervento chirurgico.



Arrestata una persona

Gli agenti della Questura di Taranto hanno arrestato il presunto responsabile dell'omicidio. Vincenzo Venza è accusato di omicidio premeditato, porto e detenzione illegale di arma da fuoco e spari in luogo pubblico. Utili le immagini della telecamere di sorveglianza di un bar che ha ripreso la scena.



Il pugile aveva precedenti penali

Nel novembre del 2011 Marinelli, che aveva precedenti (ma non condanne) per rapina e spaccio di stupefacenti, aveva vinto il titolo nella categoria dei massimi leggeri (81 kg) alle finali dei campionati italiani Youth (under 18) di pugilato che si svolsero a Grosseto.



Omicidio per una vendetta

L'omicidio è maturato nella guerra per imporre il proprio dominio su Grottaglie. Venza, nel pieno centro della cittadina, ha sparato sette colpi di pistola verso il pugile. Si sarebbe così vendicato anche di un affronto che avrebbe subito poche ore prima. Marinelli, infatti, avrebbero sparato alcuni colpi di fucile contro un'auto Renault Megane, all'interno della quale c'era Venza, rimasto illeso.



Venza avrebbe subito messo in atto la rappresaglia arrivando da solo, a piedi e a volto scoperto, in piazza Principe di Piemonte, per uccidere Marinelli. Il presunto killer si è costituito, rendendo parziale confessione. I due episodi, l'avvertimento a Venza e l'omicidio, sarebbero riconducibili - secondo gli investigatori - a contrasti legati ad attività illecite e in particolare allo spaccio di droga.