Ferrante: "L'Ilva potrebbe chiudere il 14/12"

Da governo ok a uso impianti con Aia 18:25 - L'impianto Ilva di Taranto potrebbe chiudere il 14 dicembre per mancanza di materie prime e ciò comporterebbe gravissimi rischi per la sicurezza. E' quanto scrive il presidente dell'azienda, Bruno Ferrante, in una lettera di cui è venuta in possesso l'agenzia di stampa Ansa. Il documento è stato inviato ai magistrati che si stanno occupando del caso. - L'impianto Ilva di Taranto potrebbe chiudere il 14 dicembre per mancanza di materie prime e ciò comporterebbe gravissimi rischi per la sicurezza. E' quanto scrive il presidente dell'azienda, Bruno Ferrante, in una lettera di cui è venuta in possesso l'agenzia di stampa Ansa. Il documento è stato inviato ai magistrati che si stanno occupando del caso.

"All'origine di tutto la direttiva dei custodi giudiziari"

Questa situazione, fa notare Ferrante, è stata generata dalla direttiva dei custodi giudiziari che limita l'Ilva nell'approvvigionamento di materie prime e che rischia quindi di portare al blocco dello stabilimento siderurgico di Taranto entro metà dicembre.



"Rischi gravissimi per la sicurezza"

Lo stop forzato dovuto alla mancanza di materia prime - i Custodi impongono uno stoccaggio massimo di 15 giorni - comporterebbe poi, sempre secondo Ferrante, una fermata non in sicurezza con conseguente "esposizione a gravissimi rischi di incidente rilevante e danni irreparabili agli impianti".



La lettera a pm e custodi giudiziari

Destinatari della lettera del presidente dell'Ilva sono i custodi giudiziari, il procuratore capo della Repubblica, Franco Sebastio, il procuratore aggiunto Pietro Argentino e i sostituti procuratori Mariano Buccoliero e Giovanna Cannalire.



Il sindaco di Taranto a Monti: "Sofferenze città non derogabili"

Intanto, anche Ezio Stefano, sindaco di Taranto, ha scritto una lettera al premier Mario Monti. Nella missiva Stefano ha richiamato la gravità della crisi economica e sociale della città a partire dal caso Ilva. "Le sofferenze di Taranto non possono attendere", ha affermato il primo cittadino lamentando il fatto che "nonostante reiterate missive inviate a lei ed ai suoi ministri sui temi, o meglio sulle gravi criticità, della città di Taranto non abbiano ancora trovato una benché minima risoluzione".