21:54

- Per il presidente dell'Ilva, Bruno Ferrante, a Taranto non ci sarebbe "nessuna emergenza ambientale e sanitaria". Al termine dell'audizione in commissione Lavoro al Senato, Ferrante ha annunciato per i prossimi giorni i risultati di una serie di "controperizie che consegnano - secondo il presidente dell'azienda - un quadro simile a molte altre città italiane".