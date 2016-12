foto Ansa

- Un autotrasportatore di 43 anni è in fin di vita per le gravi ferite alla testa e al torace riportate in un agguato compiuto con colpi di arma da fuoco a Gravina in Puglia, grosso centro della Murgia barese. L'uomo, Mario Albergo, stava chiudendo un garage sotto casa quando è stato avvicinato da un sicario che gli ha sparato probabilmente con una pistola. Sul posto carabinieri e soccorritori del 118. Il camionista avrebbe precedenti per droga.