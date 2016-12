foto Carabinieri 20:33 - Il corpo di un guardiano notturno, Rocco Tavaglione di 48 anni, è stato trovato questo pomeriggio in un villaggio turistico a Peschici, in provincia di Foggia. Secondo i primi accertamenti l'uomo sarebbe stato ucciso con un colpo di pistola alla testa. Indagano i carabinieri del comando provinciale di Foggia. Sul posto sono accorsi anche i medici legali degli Ospedali riuniti di Foggia per accertare con esattezza l'ora della morte dell'uomo. - Il corpo di un guardiano notturno, Rocco Tavaglione di 48 anni, è stato trovato questo pomeriggio in un villaggio turistico a Peschici, in provincia di Foggia. Secondo i primi accertamenti l'uomo sarebbe stato ucciso con un colpo di pistola alla testa. Indagano i carabinieri del comando provinciale di Foggia. Sul posto sono accorsi anche i medici legali degli Ospedali riuniti di Foggia per accertare con esattezza l'ora della morte dell'uomo.

Le indagini dei militari si stanno concentrando sulla vita privata del guardiano notturno ucciso. Il corpo è stato ritrovato da un amico sulla strada interna del villaggio Baia di Manaccora, che si trova lungo il litorale garganico. Tavaglione sarebbe stato colpito alla testa. Nelle prossime ore sarà effettuata l'autopsia che chiarirà l'ora esatta del decesso: la salma è stata trasferita all'obitorio degli Ospedali riuniti di Foggia



L'uomo, come accertato anche dal sostituto procuratore Maria Teresa Moscatelli, della Procura di Lucera, che sta coordinando le indagini, faceva parte di una cooperativa sociale e lavorava come guardiano notturno nello stesso villaggio dove è stato ucciso. La vittima viveva con la famiglia a Vico del Gargano.



Forse una vendetta privata dietro l'omicidio

I carabinieri hanno cominciato a passare al setaccio gli ultimi giorni di vita di Tavaglione, e questo fa pensare che gli investigatori stiano ipotizzando che l'omicidio possa essere maturato per motivi legati alla vita privata della vittima.