foto Ap/Lapresse

05:59

- Due scosse di terremoto di magnitudo 2.8 e 3 gradi sulla scala Richter sono state registrate alle 3.38 e alle 3.44 in Puglia, sul promontorio del Gargano. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, i due sismi hanno avuto ipocentro a circa 28 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni foggiani di Carpino, Ischitella e Vico del Gargano. Non risultano comunque danni.