foto Ansa

10:55

- "Quello che avevo deciso era sincero: non avrei potuto esercitare le mie pubbliche funzioni con quel sentimento dell'onore che è prescritto dalla Costituzione. Mi sarei ritirato dalla vita pubblica". Lo ha detto il governatore della Puglia Nichi Vendola, a proposito dall'annuncio fatto la scorsa settimana per cui in caso di condanna si sarebbe ritirato dalla vita politica. "Per me è un momento di felicità. Io sono una persona perbene", ha aggiunto.