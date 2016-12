Ilva, operaio travolto a morte nello stabilimento

foto Facebook 12:06 - Un operaio dell'Ilva, Claudio Marsella di 29 anni, locomotorista, è morto mentre era al lavoro nello stabilimento di Taranto. Il 29enne è rimasto schiacciato durante le operazioni di aggancio della motrice ai vagoni, riportando lesioni al torace e la frattura del femore. Il giovane è morto poco dopo il ricovero in ospedale. I sindacati hanno proclamato uno sciopero immediato. - Un operaio dell'Ilva, Claudio Marsella di 29 anni, locomotorista, è morto mentre era al lavoro nello stabilimento di Taranto. Il 29enne è rimasto schiacciato durante le operazioni di aggancio della motrice ai vagoni, riportando lesioni al torace e la frattura del femore. Il giovane è morto poco dopo il ricovero in ospedale. I sindacati hanno proclamato uno sciopero immediato.

L'incidente, secondo quanto riferito dall'Ilva, si è verificato intorno alle 8.45 nel reparto Mof (Movimento ferroviario). A soccorrere Marsella sono stati alcuni colleghi. Le sue condizioni erano già molto gravi all'arrivo dell'ambulanza.



La Direzione aziendale ha espresso piena vicinanza ai parenti della vittima e ha deciso di sospendere le attività dello stabilimento, relative al primo turno, in segno di cordoglio.



La Procura apre un'inchiesta

La Procura di Taranto ha aperto un'inchiesta. Il locomotore è stato posto sotto sequestro per consentire di ricostruire la dinamica. Era dal dicembre del 2008 che non si verificava un incidente mortale all'Ilva. In quella occasione morì l'operaio polacco Jan Zygmunt Paurovicz, di 54 anni, alle dipendenze di una ditta dell'appalto, che precipito da un ponteggio allestito nell'altoforno 4.