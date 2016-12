Processo Scazzi, la mamma di Sarah a Tgcom24: "Vivo con grande ansia il processo"

foto Ansa Correlati Tutto sul giallo di Avetrana 13:13 - Nuova udienza davanti alla Corte di Assise del Tribunale di Taranto del processo per l'omicidio di Sarah Scazzi. Concetta Serrano, mamma di Sarah, all'ingresso in aula ha detto ai microfoni di Tgcom24 di "vivere con grande ansia questo processo", aggiungendo che "quello che dice Michele Misseri non viene più considerato". Misseri è imputato per concorso in soppressione di cadavere. - Nuova udienza davanti alla Corte di Assise del Tribunale di Taranto del processo per l'omicidio di Sarah Scazzi. Concetta Serrano, mamma di Sarah, all'ingresso in aula ha detto ai microfoni di Tgcom24 di "vivere con grande ansia questo processo", aggiungendo che "quello che dice Michele Misseri non viene più considerato". Misseri è imputato per concorso in soppressione di cadavere.

In apertura di udienza, l'avvocato Franco Coppi, difensore di Sabrina Misseri, ha chiesto di depositare quattro quaderni che contengono altrettanti "memoriali" di Michele Misseri. I memoriali, ha detto Coppi, sono stati consegnati a Valentina Misseri dal padre Michele perché venissero utilizzati per la difesa di Sabrina.



Sabrina e Cosima chiedono il rinvio: acccettato

L'esame di Sabrina Misseri e Cosima Serrano, al processo per l'omicidio di Sarah Scazzi, è slittato al 20 novembre prossimo. Lo ha deciso la Corte di Assise di Taranto accogliendo la richiesta di rinvio, alla quale non si era opposta la Procura, avanzata dai difensori delle due imputate per consentire a queste ultime di prendere visione di alcuni atti processuali.