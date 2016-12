Secondo i dati ufficiali del ministero, contenuti nel progetto Sentieri aggiornato al 2003-2009 e riferiti a Taranto con Statte, si registra a Taranto un +14% di mortalità per gli uomini per tutte le cause; e +8% di mortalità per le donne per tutte le cause.L'azienda ha replicato in serata con una nota. "I dati dello studio 'Sentieri' esposti oggi dal Ministro Balduzzi - si legge - richiedono un'attenta e approfondita analisi. Da una prima lettura emerge una fotografia che rappresenta un passato legato agli ultimi 30 anni e non certo il presente". L'azienda ha annunciato un incontro con la stampa per illustrare le proprie cifre.Nello specifico per gli uomini il rapporto registra un incremento del 14% per tutti i tumori; +14% per le malattie circolatorie, +17% per quelle respiratorie, +33% per i tumori polmonari, +419% per i mesoteliomi pleurici. Per le donne invece: +13% per tutti i tumori, +4% per le malattie circolatorie, +30% per i tumori polmonari, +211% per il mesotelioma pleurico.In particolare, secondo il progetto Sentieri, si registra un incremento dei tumori al fegato (+75%), linfoma non Hodgkin (+43%), utero (+80%), polmoni (+48%), tumori allo stomaco (+100%), tumore alla mammella (+24%). Si registra complessivamente un aumento di tutti i tumori del 30%.

Allarme per i bambini

Per i bambini si registrano incrementi significativi di contrazione malattie per tutte le cause nel primo anno di vita. C'è un eccesso a Taranto della mortalità dei bambini nel primo anno di vita del 20% rispetto al resto della Puglia, ha spiegato uno degli esperti della commissione ministeriale.



Ministero: "Azienda responsabile dell'inquinamento"

"Lo stabilimento siderurgico, in particolare gli impianti altoforno, cokeria e agglomerazione, è il maggior emettitore nell'area per oltre il 99% del totale ed è quindi il potenziale responsabile degli effetti sanitari correlati l al benzopirene", si legge ancora nel rapporto.



"Compromessa la salute della popolazione"

"Dai dati presentati emerge con chiarezza uno stato di compromissione della salute della popolazione residente a Taranto", è l'accusa del dossier del progetto Sentieri. Questo quadro viene ritenuto "coerente" con quanto emerso dai precedenti studi su mortalità e morbosità. In particolare, è stato osservato, "i residenti nei quartieri Tamburi, Borgo, Paolo Vi e nel comune di Statte mostrano una mortalità e una morbosità più elevato rispetto alla popolazione di riferimento in particolare per le malattie per le quali le esposizioni ambientali presenti possono costituire specifici fattori di rischio".



Clini: "I nuovi dati richiedono un piano straordinario"

"I dati sui tumori e la mortalità impongono un programma straordinario per la prevenzione dei rischi ambientali e la protezione salute della popolazione". Lo dice il ministro dell'Ambiente Corrado Clini, commentando i drammatici numeri del rapporto Sentieri.