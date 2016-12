foto Ansa

07:58

- Operazione dei carabinieri in provincia di Bari e nei comuni di Taranto, Cosenza e Palermo. Nove presunti affiliati al clan Capriati sono arrestati con le accuse di associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, usura, tentativo di omicidio, detenzione e porto in luogo pubblico di armi. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati tre kalashnikov, due uzi e sostanze stupefacenti di vario tipo.