Caso Ilva, l'azienda: impossibile rispettare le prescrizioni dell'Aia senza disponibilità beni

foto Ansa Correlati Ilva, previsti 942 esuberi 20:26 - L'Ilva avrebbe sostenuto di essere nell'impossibilità di adempiere alle prescrizioni dell'Autorizzazione integrata ambientale, che contiene le condizioni che l'azienda deve rispettare per continuare ad utilizzare gli impianti di Taranto. Da parte dell'azienda, c'è una "riserva di poter accogliere e attuare le disposizioni in assenza della piena disponibilità dei beni". - L'Ilva avrebbe sostenuto di essere nell'impossibilità di adempiere alle prescrizioni dell'Autorizzazione integrata ambientale, che contiene le condizioni che l'azienda deve rispettare per continuare ad utilizzare gli impianti di Taranto. Da parte dell'azienda, c'è una "riserva di poter accogliere e attuare le disposizioni in assenza della piena disponibilità dei beni".

La nuova Autorizzazione integrata ambientale per l'Ilva di Taranto sarà operativa tra qualche giorno, dopo la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Lo ha detto Corrado Clini in una conferenza stampa al ministero dell'Ambiente: "L'Aia è l'unico documento legale che consente l'esercizio degli impianti alle condizioni poste" nello stesso provvedimento.



Il ministro sottolinea che il documento rappresenta "il riferimento obbligatorio per ogni futuro passo dell'Ilva". Clini si dice anche "soddisfatto per il lavoro fatto, le prescrizioni sono equilibrate e corrispondono agli obiettivi nel contesto europeo". L'Aia rappresenta anche un "documento impegnativo per l'impresa perché richiede interventi e misure importanti, nella gran parte necessari semplicemente per continuare l'attività produttiva che, anche senza l'Aia, senza queste misure sarebbe impossibile", conclude Clini.