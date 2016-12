foto Ansa

- "Cittadini e lavoratori contro ricatti e tumori". Questa e altre frasi di protesta si leggono sugli striscioni portati in corteo alla manifestazione "Io non delego, io partecipo", per il caso Ilva. A organizzare l'evento è stato il Comitato cittadini e lavoratori liberi e pensanti di Taranto. Quattro i punti di rivendicazione: salute, reddito, ambiente, occupazione.