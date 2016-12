foto Ap/Lapresse

18:40

- Due operai sono rimasti feriti in un incendio nella raffineria Eni di Taranto. Gli uomini, trasportati in ospedale, hanno riportato ustioni alle mani e al viso. Quando sono divampate le fiamme, erano in corso alcuni lavori di manutenzione su un collettore nell'area dei serbatoi. A causare l'incendio sarebbe stata la rottura di una tubazione che trasporta greggio.