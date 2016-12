foto Ansa 20:11 - "L'altoforno 1 sarà spento entro la fine di novembre. E' stato affidato l'incarico alla società Paul Wurth, che si occuperà anche del progetto per ricostruirlo". Lo ha annunciato il direttore dello stabilimento Ilva di Taranto, Adolfo Buffo. "Noi riteniamo di aver avviato le procedure di spegnimento di Afo 1 e Afo 5. Poi bisogna intendersi su cosa significa. Non spettano a me considerazioni che non siano di carattere tecnico", ha aggiunto. - "L'altoforno 1 sarà spento entro la fine di novembre. E' stato affidato l'incarico alla società Paul Wurth, che si occuperà anche del progetto per ricostruirlo". Lo ha annunciato il direttore dello stabilimento Ilva di Taranto, Adolfo Buffo. "Noi riteniamo di aver avviato le procedure di spegnimento di Afo 1 e Afo 5. Poi bisogna intendersi su cosa significa. Non spettano a me considerazioni che non siano di carattere tecnico", ha aggiunto.

ALTOFORNO 1: IL PIU' VECCHIO L'altoforno 1 è il più vecchio dello stabilimento e la sua fermata con relativo rifacimento era stata già programmata dall'azienda proprio per la vetustà dell'impianto. Il programma messo a punto dai custodi giudiziari - e notificato all'azienda il 17 settembre scorso - prevede lo stop immediato anche per il 5. Per l'altoforno 3 si prevede invece la dismissione e la bonifica. Buffo ha aggiunto che l'Ilva ha consegnato periodicamente ai custodi le relazioni sullo stato di attuazione delle procedure di spegnimento degli impianti. ''Dal 30 luglio il personale delle aree sequestrate - ha aggiunto il direttore - e' a disposizione dei custodi per le operazioni prescritte''.

ALTOFORNO 5: STOP E RICOSTRUZIONE SOLO NEL 2015 L'altoforno 5 dell'Ilva di Taranto, il piu' grande d'Europa, sarà fermato il primo luglio 2015 mentre la sua ricostruzione è prevista per la fine dell'anno. E' indicato nel cronoprogramma Ilva per l'adeguamento dell'Aia. Per i custodi giudiziari, invece, va fermato subito.