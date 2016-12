foto Ansa

10:01

- Due ragazze, di 29 e 28 anni, sono morte la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto sulla statale 16 nella zona di Torre a Mare alla periferia sud di Bari. Le due giovani viaggiavano con altri due amici su una Renault Modus che, per cause in corso di accertamento, è sbandata ribaltandosi più volte. Le vittime sono morte sul colpo mentre le altre due persone sono rimaste ferite.