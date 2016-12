foto Ansa

- La polizia di Bari ha scoperto un'organizzazione composta da nigeriani dedita alla tratta di esseri umani. Diverse le ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite dagli agenti nei confronti di persone ritenute tra le altre cose responsabili di associazione per delinquere, tratta degli esseri umani, riduzione in schiavitù, induzione e sfruttamento della prostituzione, procurato aborto e violenza sessuale.