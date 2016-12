Taranto, malori per otto operai dell'Ilva

foto Ansa

00:28

- Otto operai del Tubificio 1 dell'Ilva di Taranto hanno accusato lievi malori, nausea e bruciore di stomaco. Lo rende noto la stessa azienda. I dipendenti sono stati condotti nell'infermeria dello stabilimento, dove sono stati visitati. Altri 17 operai del reparto sono stati visitati per precauzione, ma non hanno avuto alcun sintomo. Per sicurezza è stato fermato l'impianto ed è stata informata l'Azienda sanitaria locale.