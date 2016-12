Ilva, a Taranto +50% dei ricoveri per tumori

foto Ansa 15:55 - Nuovi dati allarmanti sulla questione salute legata all’acciaieria Ilva di Taranto. Nel primo semestre del 2012 si è registrato un drastico aumento di ricoveri per patologie tumorali su tutto il territorio della Asl del capoluogo pugliese, pari a un +50% rispetto al primo semestre del 2011. Sono queste le cifre rese note dalla responsabile controllo spesa farmaceutica della Asl, Rossella Moscogiuri. - Nuovi dati allarmanti sulla questione salute legata all’acciaieria Ilva di Taranto. Nel primo semestre del 2012 si è registrato un drastico aumento di ricoveri per patologie tumorali su tutto il territorio della Asl del capoluogo pugliese, pari a un +50% rispetto al primo semestre del 2011. Sono queste le cifre rese note dalla responsabile controllo spesa farmaceutica della Asl, Rossella Moscogiuri.

A Taranto ''si registra un'alta percentuale di patologie respiratorie insieme a una piu' alta spesa farmaceutica rispetto alla media nazionale', ha aggiunto Moscagiuri, spiegando che la Asl di Taranto ha avviato uno studio comparativo con altre Asl di Veneto, Toscana e Abruzzo:''Dai primi dati risulta che a Taranto il 3,3% della popolazione soffre di grave patologia respiratoria,contro l'1,8% di Verona e il 2,3% di Teramo''.



Nel corso del congresso della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) a Villasimius la funzionaria Asl di Taranto ha anche rilevato che in oncologia si registra un aumento del 60% di day hospital e del 40% di accessi ambulatoriali.



Contestato il primo "omicidio volontario"

E proprio oggi stata depositata alla cancelleria penale del tribunale di Taranto la prima denuncia con la richiesta di contestazione del reato di omicidio volontario con dolo eventuale nei confronti dei legali rappresentanti dell'Ilva gia' coinvolti nell'inchiesta per disastro ambientale.



A presentarla è stato l'avv. Giuseppe Lecce, del foro di Taranto, per conto della figlia di un ex dipendente comunale che ha lavorato con mansioni da giardiniere per 30 anni in un vivaio in contrada 'Taranto Croce' (nei pressi dell'ex ospedale Testa), ed è morto nel 2006 a causa di un melanoma.



E' risaputo - scrive l'autrice dell'esposto - che la zona presso cui mio padre ha prestato la propria attivita' lavorativa era ed e' tuttora esposta agli agenti inquinanti prodotti dall'Ilva e che l'elevatissimo e allarmante tasso di inquinamento, vera e propria piaga che affligge la nostra citta', e' causa della crescita esponenziale di tumori e di altri gravi patologie''.



Nell'esposto viene ipotizzato il reato di omicidio colposo e ''si sollecita - spiega l'avv. Lecce - la procura a contestare nei confronti dei legali rappresentanti dell'Ilva l'ipotesi di omicidio volontario con dolo eventuale sul presupposto che lo stabilimento siderurgico, nell'esercizio dell'attività industriale per oltre un ventennio, abbia coscientemente risparmiato sulla sicurezza degli impianti, omettendo di apprestare o predisporre dispositivi tali da contenere entro i limiti previsti l'emissione di gas, polveri, fumi ed esalazioni e quindi abbia accettato il rischio che l'attività esercitata avrebbe potuto cagionare la morte tanto dei lavoratori che dell'intera collettività". Il legale ha chiesto anche il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili facenti capo ai legali rappresentanti dell'Ilva.



La bonifica dell'Ilva diventa legge

Intanto, con 247 voti favorevoli e 20 contrari, il Senato ha approvato il decreto sull'Ilva. Il provvedimento, contenente le disposizioni per la bonifica del territorio di Taranto, con questo passaggio a palazzo Madama diventa legge.