foto LaPresse 10:38 - L'ex calciatore dell'Atalanta, Andrea Masiello, ha patteggiato la pena ad un anno e 10 mesi per associazione per delinquere e frode sportiva al termine di una delle inchieste baresi sul calcioscommesse. I fatti risalgono a quando Masiello giocava nel Bari. I suoi due amici-scommettitori, Gianni Carella e Fabio Giacobbe, hanno patteggiato un anno e 5 mesi ciascuno. Il gip del tribunale di Bari ha concesso il beneficio della pena sospesa. - L'ex calciatore dell'Atalanta, Andrea Masiello, ha patteggiato la pena ad un anno e 10 mesi per associazione per delinquere e frode sportiva al termine di una delle inchieste baresi sul calcioscommesse. I fatti risalgono a quando Masiello giocava nel Bari. I suoi due amici-scommettitori, Gianni Carella e Fabio Giacobbe, hanno patteggiato un anno e 5 mesi ciascuno. Il gip del tribunale di Bari ha concesso il beneficio della pena sospesa.

I tre, che furono arrestati dai carabinieri ad aprile, si sono autoaccusati, tra le altre partite, di aver ricevuto soldi, circa 250mila euro, per il derby Bari-Lecce del maggio 2010 finita 2 a 0 per il club salentino. Secondo l'accusa la partita sarebbe stata comprata dall'ex presidente del Lecce Pierandrea Semeraro. Per questo motivo il Lecce è stato retrocesso d'ufficio in Lega Pro. Le altre partite sospette sono Palermo-Bari, Cesena-Bari, Bari-Sampdoria, Bologna-Bari e Udinese-Bari.