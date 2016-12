foto LaPresse 11:29 - Una donna di 25 anni è sotto interrogatorio a Taranto dopo che i poliziotti hanno trovato della placenta sotto il letto della sua abitazione. La donna si era presentata lunedì sera al pronto soccorso per una forte emorragia. I medici hanno capito subito che aveva partorito da poco. Gli agenti subito allertati si sono recati nell'abitazione della donna, madre di altri due bambini, e ora sono alla ricerca del piccolo. - Una donna di 25 anni è sotto interrogatorio a Taranto dopo che i poliziotti hanno trovato della placenta sotto il letto della sua abitazione. La donna si era presentata lunedì sera al pronto soccorso per una forte emorragia. I medici hanno capito subito che aveva partorito da poco. Gli agenti subito allertati si sono recati nell'abitazione della donna, madre di altri due bambini, e ora sono alla ricerca del piccolo.

La polizia, contrariamente a quanto si era appreso in un primo momento, non ha trovato un feto morto sotto il letto dell'abitazione della 25enne portata in questura, ma placenta e cordone ombelicale.



La giovane, interrogata dagli inquirenti, non è stata in grado di fornire elementi utili alle indagini e si trova ora ricoverata in ospedale. Le indagini sono condotte dal sostituto procuratore di turno del tribunale di Taranto, Remo Epifani.