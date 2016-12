foto Getty

10:58

- Un minorenne è stato accoltellato al braccio sinistro durante una lite a Rutigliano, nel Barese. Si trova ricoverato in prognosi riservata al Policlinico, ma non è in pericolo di vita. I carabinieri della Compagnia di Triggiano hanno arrestato Giacomo Cinquepalmi, 57 anni, noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo avrebbe provato a colpire all'addome il minorenne procurandogli ferite a un braccio.