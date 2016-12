Operai Ilva, prosegue la protesta

foto Ansa Correlati Ilva, interviene il ministero 10:57 - Prosegue la protesta di gruppi di operai all'interno dell'Ilva che da giorni sono saliti sulla torre di smistamento dell'altoforno 5 e su una passerella del camino E312 dell'area Agglomerato, a 60-70 metri di altezza. Chiedono garanzie sul loro futuro occupazionale e sulla possibilità di lavorare in un ambiente non inquinante. - Prosegue la protesta di gruppi di operai all'interno dell'Ilva che da giorni sono saliti sulla torre di smistamento dell'altoforno 5 e su una passerella del camino E312 dell'area Agglomerato, a 60-70 metri di altezza. Chiedono garanzie sul loro futuro occupazionale e sulla possibilità di lavorare in un ambiente non inquinante.

Alcuni operai avevano ribadito ieri che sarebbero scesi solo quando sara' approvata la nuova Autorizzazione integrata ambientale (Aia) per l'Ilva, cosa che dovrebbe avvenire tra il 15 e il 17 ottobre prossimi.



Fincantieri: "Costretti a comprare acciaio altrove"

Se la situazione dell'Ilva restera' immutata ''saremo costretti a comprare acciaio da un'altra parte'' ma questo significherà che ''ci sarà meno produzione e meno lavoro per tutti''. Sono fosche le previsioni tratteggiate dall'ad di Fincantieri, Giuseppe Bono. ''Al momento no. Ma certamente andando avanti l'Ilva così, anche per noi sarà un problema'', ha aggiunto Bono, precisando che a Taranto ''il problema non è tra il lavoro e l'ambiente ma è che la salute senza i soldi per mangiare non c'è''. ''Il lavoro allora - conclude - bisogna farlo, non si può vivere senza lavoro e allora cerchiamo di farlo bene''.