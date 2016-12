foto Ansa

12:34

- "Non so l'Ilva che tipo di ricorsi deciderà di presentare. Se non ci saranno modifiche ai provvedimenti esistenti le procedure andranno avanti e saranno inevitabili". Lo ha detto il procuratore di Taranto, Franco Sebastio. "Non è vero che l'Ilva ha chiesto di produrre al minimo", ha aggiunto. Intanto si registrano momenti di tensione durante lo sciopero tra manifestanti pro-chiusura e gli operai dell'Ilva che hanno attuato blocchi stradali.