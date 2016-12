foto Ap/Lapresse

10:12

- Non accenna a calare la tensione intorno all'Ilva di Taranto. Centinaia di operai aderenti a Fim Cisl e Uilm Uil hanno bloccato le statali di accesso alla città. Si tratta della 100 per Bari - proprio dinanzi all'ingresso della direzione del Siderurgico - 7 per Brindisi e 106 per la Basilicata. L'agitazione, a quanto si è appreso, dovrebbe durare tutta la giornata.