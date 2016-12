Il presidente Bruno Ferrante ha detto a Telenorba che l'azienda impugnerà davanti al tribunale il provvedimento del gip Patrizia Todisco che ha respinto il piano di interventi e la richiesta di continuare a produrre. "Una decisione molto dura, molto severa", commenta Ferrante. E aggiunge: "Io credo che la politica industriale di un Paese non possa essere affidata a dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria", ma occorrano "provvedimenti dell'autorità politica: io penso che questa sia la strada da seguire".Sulla vicenda era in precedenza intervenuto il procuratore di Taranto, Franco Sebastio, dicendo: "Non so l'Ilva che tipo di ricorsi deciderà di presentare. Se non ci saranno modifiche ai provvedimenti esistenti le procedure andranno avanti e saranno inevitabili". E ancora: "Non è vero che l'Ilva ha chiesto di produrre al minimo, non lo ha specificato. E poi lo stesso presidente Ferrante aveva detto che, mantenendo la produzione al minimo, l'inquinamento sarebbe aumentato". Così Sebastio ha dunque commentato la decisione del gip Patrizia Todisco di bocciare il piano di risanamento degli impianti sequestrati e la richiesta dell'Ilva di continuare la sua attività produttiva.E mentre lo sciopero è scattato, si registrano momenti di tensione tra manifestanti a favore della chiusura e operai, che protestano per tutelare il loro posto di lavoro.Centinaia di operai aderenti a Fim-Cisl e Uilm-Uil hanno bloccato le statali di accesso alla città. Si tratta della 100 per Bari - proprio dinanzi all'ingresso della direzione del Siderurgico - 7 per Brindisi e 106 per la Basilicata. L'agitazione dovrebbe durare tutta la giornata.Allo sciopero indetto da Fim-Cisl e Fim-Uilm hanno aderito 4mila lavoratori del primo turno. Manifestazione disertata invece dalla Fiom-Cgil che, come si legge in una nota dei metalmeccanici della Cisl, questa mattina nelle portinerie e sui reparti ha cercato di dissuadere dallo sciopero i lavoratori. Secondo la Fim "alcuni strumentalmente pensano erroneamente che la nostra controparte sia la magistratura. Noi non abbiamo mai contrastato, nè messo in discussione le prerogative della magistratura, anzi, abbiamo sempre considerato un valore la sua autonomia, ma riteniamo necessario tener conto, anche dei riflessi sociali che può eventualmente determinare".Intanto, le segreterie nazionali di Fim e Uilm "proclamano per la giornata di venerdì otto ore di sciopero, per ogni turno di lavoro, in tutto il gruppo Ilva a sostegno delle iniziative già proclamate a Taranto e per chiedere al governo di intervenire con tutti gli strumenti necessari affinchè si possa scongiurare la chiusura del più grande stabilimento siderurgico europeo". "Lottiamo - si legge sempre nella nota della Fim - per difendere le possibilità di conciliare ambiente e lavoro, rifuggendo ogni contrasto con la magistratura, di cui ne valorizziamo sia l'autonomia che le sue prerogative ma nello stesso chiediamo che questa tenga conto della portata sociale e industriale che queste iniziative producono"."L'impossibilità di continuare la produzione di acciaio pur limitando al minimo le emissioni e nello stesso tempo intervenire con ingenti investimenti- sempre secondo la Fim - porterebbe a una fermata totale del Gruppo in Italia nel giro di poche settimane, per questo come Fim e Uilm chiediamo al Governo di rispettare i tempi annunciati (30 settembre) sull'emissione dell'Aia, e di sostenere la compatibilità ambientale con lo sviluppo industriale".