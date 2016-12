Parere negativo anche sul piano aziendale da 400 milioni per il risanamento degli impianti. Analogo giudizio aveva espresso già la Procura. ''Non c'è spazio per proposte al ribasso da parte dell'Ilva circa gli interventi da svolgere e le somme'' da stanziare, si legge nel provvedimento, 15 pagine in tutto.



Il gip Todisco aggiunge: "I beni in gioco, salute, vita e ambiente e anche il diritto a un lavoro dignitoso ma non pregiudizievole per la salute di alcun essere umano, lavoratore compreso, non ammettono mercanteggiamento".



Un operaio però dice: mantenere il lavoro ad ogni costo

"Ho 35 anni, tre figli e un mutuo da pagare non siamo estremisti aziendali. Vogliamo anche noi un ambiente migliore in cui lavorare ma anche mantenere il nostro posto di lavoro a tutti i costi", ha detto all'Ansa uno dei nove lavoratori sulla passerella in cima al camino E312 dell'area agglomerato dell'Ilva.



"Ma 400 milioni non bastano"

"Vorrei sapere dal ministro Clini e da Riva: quanto vale la mia vita e quanto vale quelle dei miei figli?". Lo chiede Cataldo Ranieri, un operaio dell'Ilva componente del Comitato cittadini e lavoratori liberi e pensanti che, insieme con un gruppo di compagni di lavoro, si trova davanti allo stabilimento. "Noi non siamo contro la magistratura, vogliamo che lo Stato - chiarisce - ci dia risorse per fare acciaio pulito come accade nel resto d'Europa, e non bastano 400 milioni di euro".



"Non siamo noi di certo - aggiunge - a volere la chiusura dello stabilimento, è Riva che vuole la chiusura se non mette i soldi. E chi non mette i soldi per far si che i nostri colleghi, che noi tutti, non si muoia a 50 anni: ogni giorno noi qui, vediamo davanti alla fabbrica manifesti listati a lutto. Questo è giusto?".



Proclamato sciopero

La Fim e la Uilm hanno indetto per domani e venerdì scioperi dei dipendenti dello stabilimento Ilva di Taranto. Fim Cisl e Uilm Uil prendono atto - è detto in una nota - "del forte clima di tensione sviluppatosi nelle ultime ore tra i dipendenti dell'Iva, che vedono a serio rischio la tutela del proprio posto di lavoro".



Gip: "Ex presidenti restano ai domiciliari"

Il gip del tribunale di Taranto Patrizia Todisco ha respinto le richieste di rimessione in libertà avanzate dai legali di Emilio e Nicola Riva, ex presidenti dell'Ilva, e di Luigi Capogrosso, direttore fino allo scorso mese di giugno dello stabilimento siderurgico tarantino. I tre sono agli arresti domiciliari dal 26 luglio scorso.



Clini: "Penso alla salute della gente"

Il ministro dell'Ambiente Corrado Clini ha commentato quanto scritto dal gip Patrizia Todisco sui "mercanteggiamenti" nella decisione negativa rispetto al Piano dell'Ilva. "Il ministro dell'Ambiente - ha detto Clini - non fa mercato, ma interviene a difesa della salute della popolazione".



Un Piano sgradito a molti

Il 'Piano di investimenti immediati' redatto dall'Ilva era stato consegnato il 18 settembre scorso dal presidente dell'azienda, Bruno Ferrante, in procura. Il Piano non è piaciuto da subito: non convinse neppure i sindacati, che già il 18 settembre all'uscita dall'incontro con Ferrante che glielo aveva presentato, giudicarono "inadeguate" le risposte dell'azienda rispetto alle indicazioni operative già allora formulate dalla Procura.



Poi, il Piano non è piaciuto agli ingegneri-custodi giudiziari Barbara Valenzano, Emanuela Laterza e Claudio Lofrumento, che il 20 settembre si espressero per una bocciatura sostanziale in un documento contenente una relazione tecnica e consegnato al procuratore di Taranto, Franco Sebastio, e ai pm che si occupano dell'inchiesta per disastro ambientale a carico dell'Ilva. Il giorno dopo giunse il 'no' della procura sia al Piano sia alla richiesta aziendale di mantenere una capacità produttiva minima per tenere in equilibrio la tutela dell'ambiente e del lavoro.

Il piano consegnato dall'azienda prevede un impegno finanziario di 400 milioni di euro, 146 dei quali già impegnati per interventi in corso o programmati. Troppo poco, sembra a tutti coloro che si sono espressi negativamente. Troppo scarsi gli investimenti previsti soprattutto rispetto alla direttiva consegnata poche ore prima, la sera del 17 settembre, dai custodi giudiziari all'azienda, nella quale si indicavano dettagliatamente tutti gli interventi da eseguire per risanare l'area a caldo del Siderurgico.



Gli interventi previsti dall'azienda nel Piano avrebbero una durata variabile da un anno, per i più semplici, a quattro anni per quelli più complessi. La vera novità del Piano aziendale riguarda i parchi minerali, per i quali l'Ilva ha affidato uno studio finalizzato ad un progetto di copertura dell'area (70 ettari).