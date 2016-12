foto Ansa Correlati Procura boccia piano azienda 21:15 - Un gruppo di operai dell'Ilva è salito a circa 60 metri di altezza sulle passerelle dei nastri di carica dell'altoforno 5. Gli addetti, cinque secondo l'azienda, una quindicina secondo altri, intendono manifestare in questo modo la preoccupazione per la possibile perdita del posto di lavoro e sarebbero intenzionati a passare la notte sulle passerelle. - Un gruppo di operai dell'Ilva è salito a circa 60 metri di altezza sulle passerelle dei nastri di carica dell'altoforno 5. Gli addetti, cinque secondo l'azienda, una quindicina secondo altri, intendono manifestare in questo modo la preoccupazione per la possibile perdita del posto di lavoro e sarebbero intenzionati a passare la notte sulle passerelle.

I lavoratori si sono issati sulla cosiddetta "torretta di smistamento" dell'Afo5, tra il nastro 11 e il nastro 12 dove avviene il caricamento dell'impianto.



Per questo altoforno, secondo le disposizioni impartite dai custodi giudiziari il 17 settembre, è previsto lo spegnimento e il completo rifacimento per risanare l'impianto dal punto di vista ambientale. Stessa cosa è prevista per l'Afo1, mentre per l'Altoforno 3 sono previste la dismissione e la bonifica oppure, in alternativa, il suo completo rifacimento.