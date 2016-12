foto Ansa Correlati Treno contro Tir, un morto 09:44 - Dopo una notte insonne, i passeggeri del Freccia Argento che ieri si è scontrato contro un Tir nel Brindisino non fanno che rivivere quei drammatici momenti. E il ricordo va a quel macchinista eroe che prima di perdere la vita nell'incidente ha azionato il freno d'emergenza evitando una strage. "Poteva andare peggio, con il suo intervento quell'uomo ha evitato il deragliamento del treno e ha salvato qualche vita", racconta chi era a bordo del treno. - Dopo una notte insonne, i passeggeri del Freccia Argento che ieri si è scontrato contro un Tir nel Brindisino non fanno che rivivere quei drammatici momenti. E il ricordo va a quel macchinista eroe che prima di perdere la vita nell'incidente ha azionato il freno d'emergenza evitando una strage. "Poteva andare peggio, con il suo intervento quell'uomo ha evitato il deragliamento del treno e ha salvato qualche vita", racconta chi era a bordo del treno.

Ancora sotto choc, Maurizio, un trentenne leccese, non riesce a dimenticare. "Ho sentito un boato, poi i vetri dei finestrini sono andati in frantumi e ho visto le pietre che si trovano attorno ai binari schizzare da ogni parte". Poi il pensiero va a Giuseppe Campanella, il macchinista 50enne di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, morto nell'incidente ferroviario. L'impatto è stato violentissimo, la prima carrozza si è piegata su un lato. Ma se non fosse per lui, ripetono in molti, sarebbe andata molto peggio.