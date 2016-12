foto Ansa

18:36

- La polfer ha arrestato per disastro ferroviario e omicidio colposo il cittadino romeno di 26 anni. L'uomo guidava il Tir contro il quale è finito l'Eurostar Roma-Lecce, nei pressi del passaggio a livello di Cisternino, in provincia di Brindisi. Il 26enne è già stato condotto in carcere.