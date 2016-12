Al momento dello scontro con l'autoarticolato il locomotore dell'Eurostar, il Freccia Argento numero 935,1 si è accartocciato, causando la morte del macchinista.



Massiccio dispiegamento di soccorsi

Sul luogo dell'incidente sono subito intervenuti i vigili del fuoco per districare il groviglio di lamiere del locomotore del treno, quello dove si trovava il conducente, rimasto ucciso nello schianto. Sul posto sono accorse anche almeno cinque ambulanze del 118 e il personale della Polizia ferroviaria.



Diciotto feriti, tutti non gravi

Sono in tutto diciotto i feriti, tredici dei quali sono stati ricoverati in ospedale, perlopiù per traumi toracici e agli arti, qualcuno per crisi ipertensiva, due per traumi cranici: sei sono ricoverati a Ostuni, cinque a Fasano e due a Brindisi. Altri cinque hanno ricevuto cure mediche nell'ospedale da campo allestito dalla protezione civile regionale dinanzi alla stazione di Cisternino e sono stati dimessi.



Fs: "Il camion ha attraversato con le sbarre in chiusura"

Una nota delle Ferrovie dello Stato riporta che il macchinista dell'Eurostar non è riuscito a evitare l'impatto con l'autoarticolato con targa romena che era rimasto bloccato tra le sbarre, ormai abbassate, del passaggio a livello. Il conducente del pesante automezzo, un cittadino romeno di 26 anni, è invece riuscito ad abbandonare in tempo la motrice e ad allontanarsi.



Arrestato il conducente del camion

Il camionista è stato ascoltato dagli investigatori e poi è stato arrestato dalla polizia ferroviaria con le accuse di disastro ferroviario e omicidio colposo .



Interrotta la circolazione ferroviaria

La circolazione dei treni è stata interrotta dalle 13.40 e la linea nord-sud, quella interessata dall'incidente, sarà ripristinata in un paio di giorni. Le società del gruppo Fs - Rete ferroviaria italiana e Trenitalia - hanno già attivato le commissioni d'inchiesta per stabilire la dinamica dei fatti.