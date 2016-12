foto Carabinieri

17:29

- Un pensionato di 82 anni è stato raggiunto accidentalmente da un colpo di fucile sparato da un amico nelle campagne di Castellaneta (Taranto). L'uomo che ha sparato, 42 anni, è stato identificato e denunciato per omicidio colposo. I due erano usciti insieme per andare a caccia. L'accaduto è stato segnalato da un anonimo al 112. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno trovato il cadavere dell'82enne riverso per terra.