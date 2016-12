Ilva, Procura di Taranto boccia piano azienda

foto Ansa Correlati L'Ilva chiude i reparti sequestrati 17:19 - Dopo il parere negativo espresso dalla Procura della Repubblica, anche la Procura di Taranto ha bocciato il piano da 400 milioni presentato dall'Ilva per adeguare gli impianti sottoposti a sequestro. Tali impianti, quindi, sono destinati ad essere spenti in ottemperanza al dispositivo di fermo disposto dal gip che ha negato all'azienda la facoltà d'uso. Il ministro dell'Ambiente Clini però afferma: "L'autorizzazione compete solo al ministero". - Dopo il parere negativo espresso dalla Procura della Repubblica, anche la Procura di Taranto ha bocciato il piano da 400 milioni presentato dall'Ilva per adeguare gli impianti sottoposti a sequestro. Tali impianti, quindi, sono destinati ad essere spenti in ottemperanza al dispositivo di fermo disposto dal gip che ha negato all'azienda la facoltà d'uso. Il ministro dell'Ambiente Clini però afferma: "L'autorizzazione compete solo al ministero".

"Né il procuratore della Repubblica, né il gip, né il presidente del tribunale hanno l'autorità per autorizzare un impianto industriale", dice Clini che rivendica il proprio ruolo nell'ambito della nuova procedura di autorizzazione attesa per la fine del mese.



Una settimana fa erano stati invece i custodi a fissare i paletti in sede di riesame dell'Aia precisando che il mandato tecnico a loro attribuito è quello di garantire la sicurezza degli impianti e l'utilizzo degli stessi in funzione della realizzazione di tutte le misure necessarie per eliminare le situazioni di pericolo. "Pertanto - scrivevano i custodi - le proposte formulate dalla società in sede di riesame dell'Autorizzazione non sono state preventivamente rese note e in ogni caso non sono dagli stessi condivise nel merito tecnico".