foto Ansa

15:00

- La Procura della Repubblica ha espresso parere negativo sul piano di interventi immediati presentato dall'Ilva per garantire l'equilibrio tra tutela dell'ambiente e lavoro. Il giudizio espresso è dunque "in linea con quello dei custodi", hanno commentato fonti giudiziarie. Il parere dei custodi al riguardo, comunicato ieri, era infatti un sostanziale no.