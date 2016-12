foto Ansa Correlati Piano Ilva bocciato in Procura

Ilva, "inibita attività produttiva" 11:49 - Decine di lavoratori dell'Ilva di Taranto si sono radunati all'interno dello stabilimento, nell'area della direzione, per protestare contro la decisione dell'azienda di spegnere le luci nei reparti sottoposti a sequestro. Lo si apprende da fonti sindacali. Negli stessi ambienti è stata interrotta anche l'erogazione dell'acqua.

La manifestazione è in corso davanti alla direzione dell'Ilva sulla statale Appia. Dalla protesta si è dissociata la Fim-Cisl, secondo la quale dietro l'iniziativa ci sarebbero gli stessi responsabili dell'azienda dopo il no dei custodi giudiziali al piano presentato e dopo l'invio della notifica che sospende l'attività dell'altoforno 1 e delle batterie 5 e 6.



Sono circa un centinaio gli operai che hanno posto il loro presidio sul lato interno dello stabilimento senza coinvolgere la statale. A protestare sono gli addetti dell'altoforno 1, il primo impianto che dovrebbe essere fermato secondo il piano dei custodi giudiziali.



E la Fim si dissocia

Preoccupati gli esponenti sindacali, che avvertono che in fabbrica c'è fermento, c'è molta agitazione. Il segretario nazionale della Fim-Cisl Marco Bentivogli, partecipando a Taranto all'attivo provinciale del sindacato, dice: "Qualcuno vorrebbe che i lavoratori lasciassero i reparti per andare a protestare".



"Noi - ha aggiunto - siamo completamente estranei a una iniziativa di questo genere. Siamo un'organizzazione sindacale che usa buon senso e cervello anche quando lotta".



Fim: non si può far pagare il conto ai lavoratori

"La preoccupazione più grossa - dice ancora Bentivogli - in queste ore è che i lavoratori sentono che dopo discussioni e ordinanze, lo strumento principale sembra quello di iniziare a far pagare loro il conto".



"Pensiamo - ha sottolineato - che questo sia evitabile. Sull'ambientalizzazione si deve fare sul serio, ma gli interventi devono essere anche compatibili con l'occupazione".



Quanto alla possibilità di utilizzare i lavoratori degli impianti sequestrati per le bonifiche, Bentivogli auspica "che si possa discutere anche su questo punto. Bisognerebbe mantenere le relazioni sindacali per le aree sotto sequestro. Vogliamo capire quale è il traguardo dell'ambientalizzazione e attendiamo di conoscere le motivazioni della bocciatura del piano dell'Ilva, che ritenevamo importante ma ancora parziale".



Secondo Bentivogli "è finito l'intervento dei palliativi, degli interventi tampone, ora servono soluzioni strutturali. Bisogna muoversi e costruire immediatamente piani di fattibilità per iniziare a fare le opere".