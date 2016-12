foto LaPresse

09:11

- Incidente a pochi chilometri della stazione centrale di Bari, a un passaggio a livello dove si sono scontrati un treno e un camion, fermo sui binari. Nell'impatto sono rimasti feriti due macchinisti delle Ferrovie. Il conducente del mezzo, sembra un camion per la raccolta rifiuti, è fuggito. Il traffico in arrivo e in partenza dalla stazione di Bari in direzione nord è bloccato.