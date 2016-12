foto Ansa

08:40

- Ultima tranche della maxioperazione della polizia di Foggia contro bande specializzate in rapine a furgoni portavalori e autotrasportatori. Arrestate, in un anno, 164 persone e denunciate in stato di libertà altre 177. I clan, originari di alcuni Comuni tra le province di Foggia e Bari, colpivano in diverse regioni. Nell'operazione denominata "Border-Less" sono state sequestrate diverse armi, 800 munizioni di vario calibro e 261 auto.