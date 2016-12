Ilva, custodi giudiziari bocciano piano aziendale

foto Ansa

17:39

- E' negativa, secondo indiscrezioni, la valutazione dei custodi giudiziari sul piano di investimenti immediati per risanare gli impianti sotto sequestro, consegnato dall'Ilva alla Procura venerdì. Secondo i custodi, che hanno incontrato il procuratore di Taranto, Franco Sebastio, e i pm dell'inchiesta per disastro ambientale, il documento presentato dal presidente dell'azienda Bruno Ferrante non sarebbe in linea con quanto chiesto dalla magistratura.