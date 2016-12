Ilva, a Taranto tasso di mortalità +27%. Clini: "Dati manipolati"

Si tratta di uno studio pubblicato sulla rivista “Epidemiologia e prevenzione”, condotto nell’ambito dell’incidente probatorio per il gip del Tribunale di Taranto, Patrizia Todisco. Secondo quanto riportato la percentuale di mortalità nelle zone di Taranto più vicine agli stabilimenti industriali sarebbe maggiore rispetto ad altre parti della città. In particolare il picchio dei tumori maligni sarebbe stato registrato nella zona nel quartiere Paolo VI. Nel testo si legge “i quartieri piu' vicini alla zona industriale presentano un quadro di mortalita' e ospedalizzazione piu' compromesso rispetto al resto dell'area studiata". Stando allo studio la mortalità a Taranto aumenta dall'8 al 27% a seconda dei quartieri. I tumori maligni, addirittura, crescono del 5-42%, le malattie cardiovascolari del 10-28%, quelle respiratorie dell'8-64%.

Sulla questione della proliferazione di dati il ministro dell’ambiente Corrado Clini ha commentato "Si stanno manipolando con spregiudicatezza dati incompleti . Abbiamo presentato due giorni fa i dati del progetto Sentieri, messo in evidenza che sono dati preliminari per i quali è necessario approfondire alcune delle problematiche più critiche che riguardano il dato della salute e le cause di malattia". "Non è possibile oggi", conclude Clini, "dire che c'è una relazione causa-effetto sulle attività industriali attuali dell'Ilva e lo stato di salute della popolazione".

Intanto slitta alla prima decade di ottobre la pubblicazione da parte dell’Istituto superiore di Sanità dei dati sull’analisi della mortalità a Taranto. La decisione è stata presa per completare i vari procedimenti di analisi.