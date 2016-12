Gallipoli, imprenditore rapinato è in fin di vita

foto Ansa 13:35 - Un uomo è ricoverato in fin di vita all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, in seguito ad una rapina avvenuta nella sua villa di campagna a Gallipoli. Giovanni Mauro di 68 anni, imprenditore edile conosciuto nella zona, è stato trovato ferito riverso sul pavimento dal nipote, preoccupato perché non rispondeva al cellulare. Dalle tasche dello zio mancava il portafogli, probabilmente asportato dai malviventi. - Un uomo è ricoverato in fin di vita all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, in seguito ad una rapina avvenuta nella sua villa di campagna a Gallipoli. Giovanni Mauro di 68 anni, imprenditore edile conosciuto nella zona, è stato trovato ferito riverso sul pavimento dal nipote, preoccupato perché non rispondeva al cellulare. Dalle tasche dello zio mancava il portafogli, probabilmente asportato dai malviventi.

Giovanni Mauro è stato trovato all'imbrunire, riverso sul pavimento della villa, dov'era giunto dopo essere stato nella cava di tufo di sua proprietà, sempre a Gallipoli. A soccorrerlo un nipote, che come gli altri parenti, aveva iniziato a cercarlo, perché non era rientrato a casa e non rispondeva al cellulare.



Alla vista dello zio ferito, il nipote ha fatto intervenire un'ambulanza e gli agenti del Commissariato gallipolino, che stanno ora svolgendo le indagini.



Giovanni Mauro appartiene ad una famiglia di imprenditori, come lui, tutti molto conosciuti a Gallipoli.