- Per risanare l'Ilva di Taranto "è stimabile" che ci vogliano "3-4 anni". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Clini. "Il lavoro che va fatto è un lavoro complesso che dovrà cambiare non solo la pelle, ma anche il cuore industriale di Taranto", ha aggiunto. "Ciò dovrà essere fatto cercando di non fermare gli impianti - ha concluso -. Altrimenti l'azienda potrebbe rimanere fuori mercato per un periodo troppo lungo per poter sostenere il risanamento".