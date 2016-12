I dati sono quelli conclusivi dello studio Sentieri, coordinato dall'Istituto superiore di sanita', che ha analizzato il rischio per la salute della popolazione residente in 44 siti contaminati lungo la Penisola negli anni 1995-2002. Un dato, quello di Taranto, che, a quanto si apprende, sarebbe praticamente lo stesso anche nella rilevazione relativa al 2003-2008, ancora al vaglio della comunita' scientifica.

L'analisi evidenzia un nesso sospetto ma non accertato di causalita' con le emissioni degli stabilimenti Ilva e gli effetti per la salute degli abitanti dell'area esaminata. Secondo le conclusioni dello studio Sentieri, pubblicato nel 2011 in due supplementi della rivista 'Epidemiologia e Prevenzione', e' emerso anche un eccesso di circa il 30% nella mortalita' per tumore del polmone in uomini e donne.

Un analogo aumento delle morti per tumore della pleura, e un "eccesso compreso tra il 50% (uomini) e il 40% (donne) dei decessi per malattie respiratorie acute", associato a un aumento di circa il 10% nella mortalita' per tutte le malattie dell'apparato respiratorio. Nello studio anche i risultati di campagne di monitoraggio, che "hanno segnalato che in alcune aziende zootecniche nel territorio del Comune e della Provincia e' presente una importante contaminazione della catena trofica da composti organoalogenati.

In particolare, fino a ottobre 2008, su un totale di 41 aziende localizzate entro 10 km dal polo industriale, sono stati raccolti 125 campioni di matrici alimentari. In 32 campioni (26%) raccolti complessivamente in 8 aziende (20%), la concentrazione di diossine (Pcdd e Pcdf) e di PCB-ds ha superato i limiti in vigore"

Clini: "Da verificare causa-effetto mortalità

I dati del progetto Sentieri dell'Istituto Superiore di Sanita' (Iss) partono da ''ipotesi che hanno bisogno di verifica; ci sono margini di incertezza sul rapporto causa-effetto della mortalita' per tumori della popolazione di Taranto''. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Corrado Clini, in conferenza stampa alla Stampa Estera.

L'Ilva -ha aggiunto il ministro- ha confermato l'intenzione di rimanere nell'area produttiva di Taranto, e l'investimento di 400 milioni di euro per il risanamento. Una spesa per il risanamento tutta a carico dell'azienda, investimenti privati, senza aiuti pubblici.



I custodi all'azienda: "Spegnere gli impianti"

I custodi giudiziari degli impianti dell'Ilva sequestrati hanno notificato all'azienda una direttiva con la quale ordinano di rifare completamente sei batterie delle cokerie degli altoforni, spegnere sei torri e due altoforni, fermare l'acciaieria 1, adeguare l'acciaieria 2, e il rifacimento del reparto Gestione materiali ferrosi (Grf).