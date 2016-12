Ilva, procuratore: "Inibita l'attività produttiva"

foto Ansa 14:18 - Il sequestro degli impianti dell'area a caldo dell'Ilva "impone l'eliminazione delle emissioni inquinanti e pericolose e all'uopo inibisce qualunque attività produttiva degli impianti sequestrati". Lo precisa in una nota il procuratore di Taranto Franco Sebastio. Il procuratore fa riferimento all'ultima direttiva impartita ai custodi e amministratori giudiziari, che "integra e chiarisce il contenuto delle precedenti direttive". - Il sequestro degli impianti dell'area a caldo dell'Ilva "impone l'eliminazione delle emissioni inquinanti e pericolose e all'uopo inibisce qualunque attività produttiva degli impianti sequestrati". Lo precisa in una nota il procuratore di Taranto Franco Sebastio. Il procuratore fa riferimento all'ultima direttiva impartita ai custodi e amministratori giudiziari, che "integra e chiarisce il contenuto delle precedenti direttive".

Sebastio smentisce alcune notizie diffuse da organi di informazione "nella parte in cui si riferisce di una inesistente autorizzazione a continuare la produzione a livelli ridotti" e fa presente che "l'utilizzo degli impianti in questione è consentito all'unico fine della bonifica degli stessi in vista della loro eventuale successiva riutilizzazione a fini produttivi e che pertanto occorre adottare tutte le cautele tecnicamente necessarie per evitare, ove possibile, il deterioramento o la distruzione degli impianti medesimi".



Ovviamente, conclude Sebastio, "i custodi-amministratori provvederanno all'attuazione definitiva sulla base delle prescrizioni e degli interventi tecnici che saranno da loro determinati così come peraltro disposto nei provvedimenti di sequestro emessi dal gip e dal Tribunale del riesame, riferendone a questo ufficio".